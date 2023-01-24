Ракеты к этим РСЗО закупаются в Китае, поэтому вряд ли они будут задействованы на войне в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Беларуси имеется система реактивного залпового огня "Полонез", которых, по некоторым данным, там всего 4, а ракеты к ним покупаются в Китае. Он отметил, что Беларусь вряд ли станет использовать их против Украины даже в случае вступления в войну.

"Да, действительно, за последние 5 или даже больше лет Беларусь разработала систему реактивного залпового огня "Полонез". Это белорусско-китайская система. Что они сделали? Они взяли свои всем известные МАЗ – многоцелевое многоосное шасси, кстати, самое популярное. До сих пор Россия не смогла перебить МАЗ своими КАМАЗами. Взяли МАЗ и поставили на него артчасть под китайскую ракету А20 с дальностью 200 километров. Потом появилась еще одна модификация этой ракеты, и дальность стала 300 километров", – добавил Жданов в эфире на YouTube.

К этой системе есть осколочно-фугасные, касетные и управляемые боприпасы, которые управляются со спутниковой коррекцией по GPS-навигации.

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По словам эксперта, систему выставили на продажу и единственные, кто купил ее, – это Азербайджан.

"Азербайджан купил один дивизион, но нет данных, в каком составе этот дивизион – 12-орудийный или 18-орудийный. По-моему, если мне не изменяет память, это дивизион 12-орудийный. То есть 12 пусковых установок. Азербайджан применял эти пусковые установки в ходе 44-дневной войны за Нагорный Карабах", – продолжил Жданов.

Точное количество этих систем в Беларуси не известно.

"Некоторые источники дают, что их действительно 4 штуки. Они относятся к реактивной бригаде белорусской, входят в состав реактивной бригады. На сегодняшний день их боевого применения не наблюдается. Возможно, были пуски на полигонах, но белорусские войска официально не участвуют, естественно, нет и боевого применения", – заметил эксперт.

Жданов уверен, что Беларусь не будет использовать эти установки в войне против Украины.

"Почему? Потому что боеприпасы к этой установке китайские. Беларусь не производит эти боеприпасы, она их покупает у Китая. И я думаю, что вряд ли Китай согласится с тем, чтобы Беларусь использовала эти снаряды – это будет китайское вооружение в ходе этой войны. Даже если Беларусь ввяжется в эту войну, то, я думаю, вряд ли они будут применять эту установку", – резюмировал он.

Вооружение на территории Беларуси

Беларусские военные начали расконсервировать технику, которая находилась на длительном хранении. Отмечается, что мероприятия проходят в рамках боевого слаживания одной из группировок Беларуси и Российской Федерации.

Вооруженные силы Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллерии. На этот шаг пошли в рамках совместных учений с российскими военными.

Кроме того, в Беларусь продолжают прибывать эшелоны с военной техникой.

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