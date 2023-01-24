На данный момент достоверно неизвестно, для каких целей проводят мероприятия.

Беларусские военные начали расконсервировать технику, которая находилась на длительном хранении. Отмечается, что мероприятия проходят в рамках боевого слаживания одной из группировок Беларуси и Российской Федерации.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Кроме того, беларусское оборонное ведомство показало, как проходит процесс расконсервации.

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Позиция Беларуси по войне в Украине - что известно

Известно, что на территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военных, но украинские пограничники не наблюдают увеличение группировок вражесктх войск в районе границы.

При этом в Вашингтоне тоже не видят подтверждений того, что беларусская армия намерена вторгнуться на территорию Украины.

Кроме того, разведчики также считают, что угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси пока что нет, а Александр Лукашенко водит президента РФ лидера Владимира Путина за нос.

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