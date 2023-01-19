В Минобороны РБ говорят, что на это пошли в рамках совместных учений с Россией.

Вооруженные силы Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллерии.

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, на этот шаг пошли в рамках совместных учений с российскими военными.

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

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Угроза из Беларуси

Западные и украинские разведки предупреждают, что РФ готовится к новому этапу эскалации. Военные считают, что среди рассматриваемых оперативных направлений есть, в частности, и Беларусь.

Сейчас Путин использует страну как полигон для тренировки мобилизованных и "хаб" по переброске тяжелой техники далее на восток Украины.

ВСУ отрабатывают все сценарии повторного вторжения со стороны Беларуси, хотя таких угроз в ближайшие несколько недель пока не видят.

Сегодня в Беларуси взлетели российские истребители Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". За это по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впрочем, авиацию поднимали в небо также в рамках учений с РФ.

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