На заводе противника хотят сделать сотни крылатых ракет одного типа, поделились в "Атеш".

В РФ Дубненскому машиностроительному заводу (находится в Московской области) увеличили годовой план производства крылатых ракет Х-32, несмотря на то, что предприятие уже провалило госзаказ.

Глава департамента вражеского оборонно-промышленного комплекса Андрей Перегудов потребовал от директора завода увеличить объемы производства ракет такого типа, сообщило партизанское движение "Атеш", ссылаясь на сведения, которые удалось добыть их агенту.

"На 2024 год планируется произвести 224 ракеты. По нашей информации, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые года", - отмечается в сообщении.

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В "Атеш" добавили, что их агент из Дубненского машиностроительного завода сумел достать секретные документы, в которых говорится об объемах производства в России ракет Х-32. Благодаря документам стало известно, что предприятие не выполнило план по производству этого оружия на 2022 год.

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В конце декабря 2023 года партизаны "Атеш" сообщили, что Дубненский машиностроительный завод не выполнил годовой госзаказ на производство ракет Х-32 - предприятие до 10 ноября должно было произвести 80 единиц такого вооружения, а фактически сделало только 61 единицу.

Стоит отметить, что россияне активно применяют ракеты против украинцев в ходе полномасштабной войны. Украинская противовоздушная оборона по состоянию на 19 марта уже ликвидировала 1 922 крылатые ракеты оккупантов.

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