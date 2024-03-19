Еще десятки боевых бронированных машин россиян стали ломом, поделился Генштаб ВСУ.

Продолжается полномасштабная война, и потери России в Украине на сегодняшний день перескочили очередную психологическую отметку.

В течение суток ликвидировано еще 840 противников, и теперь общие вражеские потери в живой силе составляют примерно 432 390 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. По его сведениям, ломом стали еще 35 боевых бронированных машин захватчиков, 10 танков, 30 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

"Минусовано" еще 10 вражеских дронов оперативно-тактического уровня, четыре единицы спецтехники и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Идет русско-украинская война - важные новости

В конце ноября прошлого года бывший российский премьер Михаил Касьянов поделился прогнозом, что полномасштабное противостояние может закончиться в конце 2024-го. Украинский президент отмечал, что никто не знает, когда закончится война, однако для нас важно продержаться еще и этот год.

Россияне пытаются атаковать украинских воинов на ряде участков фронта и получают достойный отпор. Стоит отметить, что потери РФ на 18 марта 2024 года составляли примерно 431 550 оккупантов.

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