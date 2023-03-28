Япония спокойно отнеслась к ракетным учениям, которые проводились вблизи Владивостока.

Минобороны России заявило, что Москва провела испытательные пуски противокорабельных ракет в Японском море.

Министерство заявило, что два катера нанесли имитацию ракетного удара по военному кораблю условного противника на расстоянии около 100 километров (60 миль). В ведомстве заявили, что цель была успешно поражена двумя крылатыми ракетами "Москит", пишет Bloomberg.

Ракета "Москит", которая по классификации НАТО называется SS-N-22 Sunburn, представляет собой сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету с обычными и ядерными боеголовками. Крылатая ракета советского производства способна летать со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, и имеет дальность полета до 250 километров (155 миль).

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В сообщении говорится, что учения, в которых участвовали другие боевые корабли и военно-морская авиация, проходили в заливе Петра Великого в Японском море, но более точных координат не приводится. Залив граничит со штабом Тихоокеанского флота России в Фокино и находится примерно в 700 километрах (430 миль) от японского северного острова Хоккайдо.

7-й флот ВМС США не сразу ответил на запросы о комментариях.

Япония спокойно отнеслась к ракетным учениям, которые проводились вблизи Владивостока, а не непосредственно в водах между двумя странами. Токио не планирует заявлять протест России в связи с ракетными учениями, заявил Тасуку Мацуки, представитель МИД Японии, отвечающий за Россию, отметив, что его местонахождение - залив Петра Великого - считается побережьем России, хотя и обращено к воде между две страны.

"В целом Япония обеспокоена усилением военных действий России у японского побережья и с большим интересом наблюдает за ними", - сказал Мацуки.

Он сказал, что Россия в прошлом проводила ракетные учения в этом районе и заблаговременно выпускала морские рекомендации. Он сказал, что Япония не может комментировать намерение России провести учения.

Активность РФ возле Японии - детали

Два российских стратегических бомбардировщика пролетали над Японским морем более семи часов, говорится в заявлении Минобороны России, опубликованном перед началом визита премьер-министра Японии в Украину.

Япония заявила о намерении модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis.