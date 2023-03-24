Россиянка констатировала, что в российских воинских частях творится настоящий бардак.

Супруга российского "мобика" из Мурманской области пожаловалась, что ее муж не проходит ни по одному списку Минобороны РФ, а это значит, что никто не узнает, если ВСУ вдруг "отминисуют" его на украинском фронте.

Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки МО Украины. О "семейных" проблемах россиянка рассказала своему сыну, уточнив, что в Минобороны РФ "потеряли" его папу - он не числится ни в одной воинской части.

"Да, мне звонили. Ну что там, там вообще ужас - он даже нигде по спискам не проходит...Ну потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится", - сказала она.

Жена "мобика" констатировала, что в Минобороны РФ творится настоящий бардак.

"Я такого беспредела и бардака вообще не видела", - сказала она.

Разговоры россиян о фронте - последние перехваты ГУР

Напомним, что украинская разведка регулярно радует украинцев очередными перехватами разговор оккупантов. В записях россияне довольно часто в беседе со своими близкими во всех красках рассказывают о беспорядках и ущемлениях, которые оккупанты вынуждены терпеть на фронте в Украине.

Так недавно один из российских солдат рассказал, что оккупанты регулярно совершают самоубийства, которое позже их руководители фиксируют в качестве боевой смерти на фронте.

Также один из солдат РФ пожаловался своей супруге на то, что вскоре ВСУ сотрут его и его товарищей "с лица земли". Он заявил, что их всех скоро в Украине "прикончат".

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