За последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 200 БПЛА.

Россия уже израсходовала 193 иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии в 250 штук.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, интенсивность применения Россией указанных БПЛА в последние дни могла быть вызвана не только планами испортить украинцам новогодние празднования, но и благоприятными погодными условиями для ударов.

Эксперт напомнил, что 27 декабря 2022-го спикер командования Воздушными силами Украины Юрий Игнат сообщил об уничтожении около 70 дронов, в последующие после этого дни силы ПВО сбили еще 123:

Видео дня

29.12.22 - 11 БПЛА Shahed-131/136;

30.12.22 - 16 БПЛА Shahed-131/136;

31.12.22 - 12 БПЛА Shahed-131/136;

01.01.23 - 45 БПЛА Shahed-131/136;

02.01.23 - 39 БПЛА Shahed-131/136.

"Из этого делаем вывод, что у российских оккупантов осталось в пределах 50 дронов для осуществления ударов по территории Украины. Если только не предположить факт ожидания либо получения ими очередной партии, в следствие чего они настолько массировано применяли данные дроны в последние дни. Но это исключительно предположение, ведь дополнительной информации о 3-й партии иранских дронов пока в открытых источниках нет", - отметил Коваленко.

РФ атакует Украину дронами Shahed-131/136 - угроза нового удара

Вечером 2 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed:

"У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Shahed. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные".

По его словам, с начала 2023 года прошло всего два дня, а счет сбитых иранских дронов над Украиной - уже более восьмидесяти.