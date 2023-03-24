Также российские военные корабли есть в Азовском и Средиземном море.

В Черном море корабельная группировка российских оккупантов уменьшилась до 10 кораблей. Об этом сообщает пресс-центр Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 24 ракет.

В Азовском море находятся два вражеских корабля, в Средиземном - 7, из них три носителя "Калибр", общий залп которых составляет 20 ракет.

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Ситуация на фронте-последние данные

По дням Генштаба, оккупанты не прекращают штурм Бахмута. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

По последним данным, потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют уже более 169 тысяч человек. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов.

"Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 23 марта корабельная группировка врага в Черном море составляла 15 единиц, из них - 2 надводные и 2 подводные ракетоносители.

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