Заказ финансирует Германия.

Министерство обороны Украины заказало у немецкого концерна Rheinmetall дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитных установок Gepard.

Как отмечается в сообщении на сайте Rheinmetall, новый заказ включает 180 000 боеприпасов HEI-T (фугасно-зажигательные с трассером) и был забронирован в декабре 2024 года.

Конкретная стоимость заказа не указывается, однако сообщается, что она составляет "двузначную сумму в миллионах евро" и финансируется Германией.

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Отмечается, что заказанные боеприпасы могут быть использованы для эффективной борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. Они будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе. Начало поставок предполагается в 2026 году.

Также в концерне напоминают, что Германия передала Украине в общей сложности 55 зенитных танков Gepard. В феврале 2023 года Rheinmetall получила заказ на поставку 300 000 боеприпасов Gepard в Украину.

Украина и Rheinmetall - новости

Ранее концерн объявил о планах поставить Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Их планируют доставить в первой половине 2025 года.

В марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут выпускать системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох. В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу.

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