Это оружие до сих пор не изготавливали в Украине серийно и на вооружение ВСУ не взяли.

Один из Telegram-каналов распространил фото начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова с картиной, изображающей героя из вселенной DC Джокера. На фотографии кроме картины заметили еще одну интересную деталь – редкий гранатомет РГ-1 "Поршень".

Как пишет "Милитарный", зафиксированный на фотографии гранатомет был разработан в 2007 году Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова, но до сих пор не изготавливался в Украине серийно и на вооружение ВСУ не был принят.

"Известно, что несколько опытных образцов РГ-1 проходили испытания на фронте. В 2016 году эти гранатометы были замечены в руках десантников 79-й аэромобильной бригады во время боев в районе Авдеевки. Во второй раз они были зафиксированы на передовой уже в 2022 году во время полномасштабного вторжения России в Украину", – пишет издание.

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"Милитарный" отмечает, что в октябре 2022 года "Поршень" замечали на фото бойца иностранного происхождения, предположительно в составе "Интернационального легиона" под управлением ГУР.

Гранатомет РГ-1 Поршень - характеристики

Ручной гранатомет РГ – 1 "Поршень" имеет компактную конструкцию и легкий вес – около 10 килограммов с магазином на пять выстрелов. Базовые боеприпасы имеют размер 30-мм, дальность ведения огня из 300-мм ствола гранатомета – около 800-1000 метров.

У него есть ручка для переноски и складная двуногая сошка. Есть возможность дополнительной установки оптических и коллиматорных прицелов.

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