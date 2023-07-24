В то же время обозреватель отметил, что российские войска уже месяц не применяют ракеты Х-101 и Х-555.

Россия модернизирует свои ракеты, но существуют сомнения относительно эффективности этого процесса. Например, ракета Х-22 сама по себе имеет огромное количество недостатков, которые демонстрируют, в частности, многочисленные атаки оккупантов по Украине.

"Действительно, сейчас можно говорить о модернизации, но здесь есть несколько моментов. Если мы говорим о ракете Х-22, то процесс ее модернизации и попыток модернизации начался еще в конце 1970-х – начале 80-х. То есть это старая версия о модернизации Х-32. Х-22 – ракета сама по себе очень-очень дефективная. У нее огромное количество недостатков. Единственное преимущество – это боевая часть, практически тонна. Очень мощная боевая часть. В России на сегодняшний день в применении нет ракет, которые бы могли быть сопоставимы по разрушительной силе с Х-22, конвенционного типа... Поэтому для того, чтобы повысить ее характеристики, они вернулись к концепции Х-32", – рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, концепция ракеты Х-32 заключается в разработке более дальнобойного и точного оружия на базе Х-22. Предполагается, что дальность ее полета составит до тысячи километров. Однако даже базовые характеристики российской ракеты X-22 не соответствуют функционалу, что было продемонстрировано ударами по Украине. Эксперт отметил, что Х-22 могут отклоняться на 2 километра, что мы и увидели во время мощного удара по Днепру.

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"Поэтому говорить о том, что они смогли довести Х-32 до какого-то современного уровня, у меня есть серьезные сомнения, поскольку сама по себе топливная система не изменена. А дополнения по точности – да, хорошо, могут дополнить современными системами наведения. Но с другой стороны, в нынешних условиях аврального производства ракет, даже условно высокоточные ракеты – Х-101, Х-555, "Калибр" – даже они имеют отклонения от цели более чем 50 метров, а иногда достигают 100-150. То есть говорить о высокоточном оружии сейчас в отношении России даже не приходится. Поэтому да, определенный процесс модернизации они проводят, но насколько он эффективен и действенен – у меня есть серьезные сомнения", – добавил Коваленко.

В то же время обозреватель отметил, что российские войска уже месяц не применяют ракеты Х-101 и Х-555. Существует вероятность, что враг накапливает ракеты, что, по словам Коваленко, настораживает.

"Те применения ракет, которые, начиная с 18 июля осуществлялись по Одессе, – это были "Ониксы", это были Х-22, это были "Искандер-М" и "Искандер-К". И была крылатая ракета морского базирования "Калибр", которая довольно-таки часто применяется. Но в отличие от остальной номенклатуры, она успешно сбивается. Ну и, конечно же, куда без них, дроны-камикадзе иранского производства "Shahed-136". А Х-101/555 так и не было", – подчеркнул обозреватель.

Производство оружия в России

В России вдвое увеличивают производство самолетов. Речь идет об истребителях Су-34, Су-30, Су-35. С таким заявлением выступил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. По его словам, эти самолеты являются "очень эффективными на линии соприкосновения".

Кроме того, Россия увеличила производство барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые оккупанты стали активнее применять на фронте. Очевидно, враг обеспокоен применением украинскими военными дронов для уничтожения российской техники и пытается повторить успехи ВСУ.

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