Дальность Х-32 больше и, вероятно, она точнее Х-22.

Россия уже использовала модернизированную ракету Х-32, как модернизированной версией ракеты Х-22. Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что российская ракета Х-32 это модернизированная версия ракеты Х-22, которая была взята на вооружение еще в 2016 России.

"Сделали ее дальность больше. И точность, пожалуй, там выше, чем у старой советской, неточной разрушительной Х-22. А так, в целом в принципе это модернизированная версия Х-22. Вопрос в том, сколько их (ракет - УНИАН) удалось изготовить", - сказал он.

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При этом отметил, что российские оккупанты уже применяли модернизированные ракеты Х-32.

"То, что они их уже применяли, это точно", - подчеркнул Игнат.

Модернизация российских ракет -детали

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Российская Федерация модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", которые используются для атак по Украине, а также возобновила использование комплексов "Бастион".

Он отметил, что осенью россияне очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области и там было очень много именно подрывов, а не попаданий.

Ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что ракета Х-22, которую РФ применила, в частности, для обстрела Одессы на днях, считается чрезвычайно скоростной. Это старые советские ракеты, которые самые разрушительные и неточные. Допустимая погрешность этой ракеты при попадании в цель 600 метров.

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