Неизвестные партизаны или неустановленные дроны могут что-то спровоцировать на военных объектах Беларуси, считает аналитик.

Беларусь будут ждать последствия, если российские самолеты МиГ-31К атакуют Украину с беларуской территории.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал в эфире информационного марафона "Єдині новини". В частности, он прокомментировал, будет ли Беларусь участвовать в бомбардировке Украины, учитывая переброску на беларускую территорию двух российских самолетов МиГ-31К, которые являются носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Ничего нельзя исключать, пока продолжается полномасштабное российское вторжение. Почему нельзя, потому что мы уже через это проходили, и у нас уже был этот негативный опыт, когда с тех же "Мачулищ" взлетали МиГи и запускали "Кинжалы" и тому подобное. Риски безусловно есть", - сказал Мусиенко.

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Он не думает, что это было сделано для того, чтобы спрятать самолеты. "Вы же понимаете, что сейчас эти самолеты ближе. Мы же не можем исключать, что какие-то неустановленные дроны, неидентифицированные залетят в "Мачулище" и повредят самолеты", - сказал Мусиенко.

В то же время, эксперт считает, что это стоит связывать с инцидентом, который произошел несколько недель назад, когда была информация, что якобы учебный самолет Як-130 пересек воздушное пространство Украины, а фактически это была "фальш-цель":

"Думаю, что сознательное нагнетание ситуации, чтобы создать для нас картинку, что из Беларуси могут быть какие-то действия, враг создает специально для того, чтобы мы войска держали, чтобы мы понимали, что что-то может быть".

При этом, он считает, что для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стало бы большой проверкой, если бы Украина уменьшила силы на украинско-беларуской границе и увеличила группировку в Курской области.

По его убеждению, в такой ситуации Лукашенко ничего бы не делал, потому что все заминировано и защищено. "И второй момент - если МиГ-31К попытаются атаковать Украину оттуда, я думаю, что у неизвестных партизан и дронов руки развязаны, а объекты на территории Беларуси есть. В частности, военные, которые используются Россией. И там может что-то происходить. Если происходит за тысячи километров, то почему не может произойти за 300-400 км?", - подчеркнул Мусиенко.

Важные новости о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Россия перебазировала в Беларусь два истребителя МиГ-31К. Первый самолет залетел в Беларусь вечером 9 октября, второй - днем 10 октября. Оба приземлились на аэродроме "Мачулище". Истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года - с 6 апреля 2023-го.

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