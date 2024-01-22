Россия догнала Украину в инновационном производстве беспилотников.

В первые месяцы войны Украина преобладала в использовании беспилотников, адаптируя коммерческие технологии и внедряя новые виды вооружений. Однако сейчас Россия догнала Украину в инновационном соревновании, пишет издание Foreign Affairs.

Использование беспилотников стало основой многих недавних успехов Украины на поле боя, в частности, в кампании в Черном море, в ударах по Крыму и по объектам в глубине территории России. Однако сейчас беспилотники больше всего сконцентрированы вдоль линии фронта на востоке Украины.

"На просьбу определить лучшее оружие для уничтожения танков в своем арсенале, украинские командиры всех рангов дают одинаковый ответ: дроны с видом от первого лица (FPV), пилоты которых маневрируют на земле, глядя на прямую трансляцию с бортовой камеры. Эти беспилотники сделали так, что бои "танк против танка" остались в прошлом", - пишет издание.

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Украина теряет преимущество в войне дронов

Однако в других аспектах Киев потерял свои преимущества в войне беспилотников, отмечают в Foreign Affairs. Так, российские войска скопировали многие тактики, которые впервые применила Украина, в том числе проведение крупных скоординированных атак с использованием нескольких типов беспилотников.

"С конца 2022 года Россия использует комбинацию из двух дронов отечественного производства - "Орлан-10" (разведывательный беспилотник) и "Ланцет" (ударный беспилотник) - для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков. В начале конфликта Украина превзошла Россию по количеству атак беспилотников, но она не имеет комбинации беспилотников, которая бы соответствовала опасному новому дуэту России", - пишет издание.

В дополнение к этому, Россия имеет преобладающие возможности в области радиоэлектронной борьбы, которые позволяют ей глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их пилотами. Поэтому, отмечает издание, если Украина хочет нейтрализовать российские беспилотники, ее войскам понадобятся такие же возможности.

В то же время большинство вооружений, поставляемых Западом, плохо противостоят российским системам противовоздушной обороны и радиоэлектронным атакам.

Россия также значительно увеличила свои мощности в производстве оружия. По оценкам украинских чиновников, Россия сейчас может производить или закупать около 100 000 беспилотников в месяц, тогда как Украина может производить только половину этого количества.

Кроме того, РФ также возобновила регулярные атаки беспилотников на украинскую столицу.

"До сих пор украинским силам удавалось обнаруживать и сбивать почти все летательные аппараты, но эту защиту будет трудно поддерживать, поскольку Москва внедряет технологические усовершенствования беспилотников, увеличивает внутреннее производство, разрабатывает новые способы уклоняться от обнаружения и осуществляет массированные атаки, которые просто перегружают украинскую противовоздушную оборону. И здесь Украина также находится в экономически невыгодном положении - один из российских беспилотников "Шахед" стоит гораздо дешевле, чем системы противовоздушной обороны, необходимые для его нейтрализации", - пишет издание.

Кроме того, отмечается, что зависимость украинских военных от мобильных данных и смартфонов для координации операций делает их уязвимыми к будущим атакам, и недавняя активизация российских попыток отключить мобильную связь по всей Украине может иметь серьезные последствия.

Война переходит в поединок беспилотников

На этом этапе войны, когда линия фронта стабилизируется, небо над Украиной будет заполняться все большим количеством беспилотников, пишет СМИ. Так, Украина намерена приобрести более двух миллионов беспилотников к 2024 году, и Россия намерена по крайней мере не уступать этим объемам закупок.

"С таким количеством развернутых летательных аппаратов любые войска или техника, передвигающиеся по земле, станут легкими мишенями. Поэтому обе армии больше сосредоточатся на уничтожении оружия друг друга и будут вступать в поединки беспилотников с беспилотниками".

В то же время дистанционное ведение войны с использованием дронов не обязательно приведет к уменьшению человеческих потерь.

"Российская армия посылает группы плохо обученных призывников и осужденных атаковать украинскую линию фронта, заставляя украинские войска отвечать и раскрывать свои замаскированные позиции. Теперь их видно с беспилотников, а потом по украинским позициям бьет российская артиллерия. Я слышал оценки, что от 100 до 200 человек умирают каждый день с каждой стороны в этом типе боя - и эта цифра может возрасти, поскольку летальность и количество беспилотников увеличивается", - отмечает аналитик Foreign Affairs.

Украина увеличивает производство дронов

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский озвучил амбициозную цель по производству беспилотников, заявив, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов. В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в следующем году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

Также Великобритания пообещала предоставить 200 миллионов фунтов стерлингов на масштабную программу скоройакупирования и производства тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские БПЛА дальнего радиуса действия.

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