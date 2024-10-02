По словам Курта Кэмпбела, "некоторые из этих вопросов придется решать за столом переговоров".

Вопрос поставки ракет ATACMS Украине является предметом активной дискуссии и будет решаться в ходе переговоров. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл.

По его словам, США являются одним из основных поставщиков военной помощи Украине. При этом значительная ее часть была предоставлена вовремя. В то же время США помогали Украине с тренировками военных:

"Есть понимание того, что некоторые из этих вопросов придется решать за столом переговоров. И я надеюсь, что в какой-то момент в недалеком будущем мы окажемся на пути к определенному дипломатическому взаимодействию".

Использование ATACMS на войне в Украине

Военный эксперт, полковник Петр Черник назвал цели, по которым будут бить ВСУ из ATACMS. По его словам, Украину очень сильно донимает военная авиация россиян, которая может брать на борт даже тяжелые бомбы крупных калибров: ФАБ-100, 250, 500.

Как сказал военный, именно в средней полосе РФ еще со времен СССР сосредоточено большое количество аэродромов с такой авиацией.

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