Такой комплекс работает благодаря американскому проекту FrankenSAM.

Воздушное командование "Восток" впервые показало фото одного из FrankenSAM - ЗРК "Бук" с ракетами RIM-7 Sea Sparrow. Об этом проекте было известно еще в октябре 2024 года, впервые свою цель он сбил в январе 2024 года, но только сейчас официально появилась фотография с ним. Об этом пишет Defense Express.

"И хотя сама самоходная огневая установка 9А310 прикрыта маскировочной сеткой, некоторые детали интеграции теперь стали известны публично. В частности пусковой механизм остался оригинальным или с незначительными изменениями и вместо четырех ракет 9М38 он теперь вмещает аналогичное количество RIM-7 в транспортно-пусковых контейнерах", - отмечают в материале.

Также на иллюстрации с другой стороны можно увидеть, что в радиолокационное оснащение 9А310 не было внесено существенных изменений. Однако неизвестно, есть ли под радиопрозрачным колпаком советская радиолокационная станция 9С35, которая отвечает за обнаружение, сопровождение и подсветку цели.

Видео дня

Журналисты отметили, что скорее всего, 9С35 осталась без изменений, ведь она работает в сантиметровом диапазоне, как и РЛС подсветки целей для ракеты RIM-7 - Mk 115, Mk 95 или Mk 23. Однако это не означает, что советскую РЛС не пришлось модернизировать или перестроить под нужные частоты и модуляции.

Кроме того, на изображении можно увидеть отметки уничтоженных целей, а именно два разведывательных БпЛА и ударный дрон "Ланцет". Это означает, что этот ЗРК работает довольно эффективно даже по малоразмерным целям.

"Отметим, что с ракетами RIM-7 дальность действия "Бук" немного сократилась, потому что большинство источников указывает на ее дальность в 20 км, в то время, когда втрое тяжелее советская ракета 9М38 имеет дальность до 30 км. Но следует отметить, что главной проблемой является вопрос - где вообще брать ракеты 9М38, которые если еще и производятся - то только в РФ. Поэтому переход на RIM-7 - абсолютно прагматичное, и, как оказалось, довольно быстрое решение. Без которого все ЗРК "Бук", которые остались без ракет, можно было ставить на склад, или переделывать в тягачи", - добавили в издании.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды предложили совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие страны Европы сделать свой вклад. Отмечается, что страна предоставит основные компоненты и детали из своих запасов и приглашают союзников также это сделать.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может выделить на оружие для Украины еще 6,7-6,9 миллиарда евро. По его словам, эти средства можно будет привлечь в случае утверждения семи правовых актов, которые до сих пор не были поддержаны.

Вас также могут заинтересовать новости: