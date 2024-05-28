В частности, эти средства можно будет привлечь в случае утверждения семи правовых актов, которые до сих пор не были поддержаны.

Европейский Союз может мобилизовать на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира еще около 6,7-6,9 миллиарда евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге перед началом заседания Совета ЕС с участием министров обороны стран-членов ЕС.

Высокий представитель ЕС отметил, что ситуация с наступлением России на севере Харьковской области и бомбардировки гражданских объектов делает военную помощь для Украины более важной и критической.

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В этой связи, как сказал Боррель, сегодня министры обороны будут выяснять, как добиваться преодоления всех сложностей, которые препятствуют Евросоюзу полноценно и быстрее мобилизовать ресурсы для Европейского фонда мира, через который осуществляются закупки оружия для Украины.

"У нас есть 7 правовых актов, которые ожидают одобрения для того, чтобы мобилизовать около 6,7-6,9 млрд евро кроме поступлений от замороженных активов. Для этого мы еще не обсуждали правовые акты, которые могут сделать нас готовыми использовать эти средства, как только они будут утверждены", - сказал Боррель.

По его словам, все знают, в чем нуждается Украина. В частности, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил Совету ЕС о критических потребностях Украины, а сегодня это же сделает министр обороны Рустем Умеров.

Боррель отметил, что ЕС имеет ресурсы и потенциал, но до сих пор есть неутвержденные правовые акты для практического внедрения недавно принятых решений о создании Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира на сумму 5 млрд евро.

При этом, в контексте блокирования Венгрией принятия решений в ЕС, Боррель сказал, что эта страна имеет беспокойства, которые на самом деле не касаются вопросов обороны. В частности, венгерская сторона выражает обеспокоенность о работе ее компаний в Украине и по соблюдению прав ее национального меньшинства в Украине.

"Мы делаем все возможное, чтобы решить эти проблемы. Но они не имеют ничего общего с обороной. Это вопрос защиты их национальных интересов. Все защищают свои национальные интересы. Мы имеем право делать это, но должна быть определенная пропорциональность между тем, как вы защищаете ваши национальные интересы, и последствиями решений, которые вы блокируете", - сказал Боррель.

Война в Украине - помощь ЕС

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе существуют препятствия в закупке оружия для Украины за счет доходов с российских замороженных активов. Также до сих пор в Евросоюзе есть неутвержденные решения, которые бы позволили практически начать функционирование специального фонда помощи Украине для закупки оружия.

На фоне агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Владимира Путина, Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

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