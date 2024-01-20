Они передали координаты Силам обороны Украины.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировало переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе.

В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии из города. Утверждается, что на них изображена переброска двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П" также известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

По их данным, установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365) Черноморского флота. "Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана СОУ. Ожидаем результатов", - добавили партизаны.

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Что известно о комплексе "Бастион-П"

Береговой ракетный противокорабельный комплекс предназначен для поражения надводных кораблей различных типов, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Также "Бастион-П" является одним из носителей ракет "Оникс", которыми российские захватчики обстреливают Украину.

Прошлым летом сообщалось, что Украине удалось поразить такой комплекс во время одной из атак по объектам РФ в Крыму.

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