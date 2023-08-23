Также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.

В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион". О "празднике" на оккупированном полуострове сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бастион" является одним из носителей ракет "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине.

По словам Андрющенко, также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.

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Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram сообщил, что поражены радиолокационные станции на Крымском Тарханкуте.

Чуть позже СМИ оккупантов сообщили, что прилеты были зафиксированы на мысе Тарханкут. По их данным, кроме комплекса "Бастион", было также попадание в радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Ее задача - выявление воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Именно эта установка выдавала целеуказания для российских ЗРК - С-300, С-400.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" - что о нем известно

15 марта 2015 года стало известно о переброске систем в оккупированный Россией Крым.

В середине марта 2022 года российское министерство обороны распространило заявления о применении комплекса "Бастион-П" против наземных целей на юге Украины. Чуть позже было распространено видео залпа тремя ракетами по другим объектам в Украине.

30 апреля 2022 года российские агрессоры нанесли очередной ракетный удар по международному аэропорту "Одесса". На этот раз ракетами берегового комплекса "Бастион". По данным украинских чиновников, в результате удара посадочная полоса аэропорта была полностью выведена из строя и непригодна к дальнейшему применению.

В третий раз ракетный удар с берегового комплекса "Бастион" был совершен по объектам в Одесской области утром 9 мая 2022 года. Враг из временно оккупированного Крыма использовал четыре противокорабельных крылатых ракет типа П-800 "Оникс" из состава комплекса "Бастион". Жертв и пострадавших среди гражданского населения в результате удара не было, другие детали не раскрываются.

14 июня 2022 над Одесской областью были сбиты две ракеты "Оникс", запущенные из берегового ракетного комплекса Крыма.

Деоккупация Крыма - последние новости:

Ранее УНИАН сообщал, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов загадочно анонсировал "сюрпризы" для оккупантов в Крыму.

Как отметил Буданов,"есть, к сожалению, те, что очень боятся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут".

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал он.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", - сказал секретарь СНБО на мероприятии, которое предшествует Крымской платформе.

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