Президент провел разговор с Беньямином Нетаньяху, который недавно одержал победу на парламентских выборах в Израиле.

Владимир Зеленский заявил, что Беньямин Нетаньягу, который одержал победу на парламентских выборах в Израиле, пообещал президенту "разобраться" и "подумать", как его страна может помочь Украине усилить противовоздушную оборону.

Как отметил Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона, в отношениях между Израилем и Украиной есть определенный сдвиг, который заключается в том, что "у нас появился или вернулся контакт с Нетаньяху, с новым-старым премьер-министром".

"У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет номер один. Он заверил меня, что разберется как можно быстрее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом", – подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, израильскую сторону проинформировали о том, что необходимо Украине и в чем именно нужна помощь.

Он отметил, что Украину не интересуют "особые отношения" Израиля и РФ. Кроме того, Украина не просит оружия, которым можно атаковать врагов.

"Нас интересуют только системы защиты", – резюмировал Зеленский.

Война в Украине: помощь от Израиля

В октябре 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Позже министр обороны Израиля Бени Ганц пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По итогам телефонных переговоров стало известно, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО давать не будет.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться – или он с демократическим миром, или закрывает глаза на российский террор.

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