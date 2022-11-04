Партия бывшего премьера Беньямина Нетаньяху получила 32 места в парламенте.

Экс-премьер Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах, которые состоялись 1 ноября 2022 года.

С победой на выборах Нетаньяху поздравил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Twitter-аккаунте он подчеркнул, что всегда важно видеть настоящую демократию в действии.

Президент отметил, что Украина и Израиль разделяют общие ценности, а также столкнулись с общими вызовами, которые сейчас требуют эффективного сотрудничества.

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"Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским Правительством в пользу Украины и Израиля", – отметил Зеленский.

Как сообщило издание The Jerusalem Post, партия бывшего премьера Беньямина Нетаньяху получила 32 места в парламенте.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который руководит партией "Еш Атид", уже позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах. Отмечается, что партия Лапида получила 24 места в Кнессете.

Выборы в Израиле 2022 года

Выборы, которые прошли 1 ноября 2022 года, стали пятыми для израильского парламента за последние 3,5 года.

Из-за высокого уровня поддержки Украины среди русскоязычного населения Израиля, кандидаты делали проукраинские обещания. Известно, что 90% голосов русскоязычного сообщества Израиля в вопросе войны – на стороне Украины.

Так, Нетаньяху сказал: "Если я приду к власти, рассмотрю вопрос предоставления Украине военной помощи".

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