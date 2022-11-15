Эти системы есть на хранении в США и других странах.

Украина надеется получить модернизированный комплекс противовоздушной обороны Hawk, а также ракеты к нему.

Как объяснил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала, ПВО Hawk – устаревший комплекс, который уже очень давно снят с вооружения. Тем не менее он есть на хранении в Америке и других странах.

"Hawk – это комплекс, который вроде бы выглядит странновато, еще из прошлого: три ракеты на колесах, сейчас другие технологии существуют: ракеты уже в контейнерах. [...] Но этот комплекс прошел несколько этапов модернизации и может применяться по разным типам воздушных целей", – пояснил Игнат.

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Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что Украине желательно получить эти системы с последней модернизацией. В таком случае украинская ПВО сможет противодействовать не только беспилотникам, но и крылатым ракетам, которыми враг атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.

В то же время Игнат подчеркнул, что любое вооружение, которое усилит нашу систему ПВО, является полезным для Украины.

ПВО Украины: помощь Западу

Вашингтон намерен помочь Украине создать сеть из систем противовоздушной обороны разной дальности. Некоторые системы ПВО, переданные Западом Украине, уже прошли успешное "боевое крещение".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его государство вскоре завершит доставку примерно тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для усиления ПВО.

Кроме того, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обещает, что страны-члены Евросоюза предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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