Вице-президент ЕК заявляет, что Украина на ежедневной основе должна получать боеприпасы к системам, которые уже были предоставлены ранее.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обещает, что страны-члены Евросоюза предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сообщил на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС заявил, что поставки оружия в Украину происходят непрерывно ежедневно.

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Он отметил, что Украина уже получила различные системы вооружения и нуждается в боеприпасах к ним, чтобы эти виды вооружения были полноценно действенными. Он заявляет, что боеприпасы надо поставлять на ежедневной основе.

"И самый важный запрос (от Украины), который мы получили, - это, несомненно, возможности противовоздушной обороны. Украину разрушают с воздуха с применением дронов, летучих бомб и ракет", - подчеркнул Боррель.

В этой связи он сказал, что Украине нужно больше систем ПВО.

"И это то, что мы собираемся предоставить", - заявил высокий представитель ЕС.

Массированная ракетная атака России по Украине 15 ноября

15 ноября Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты выпустили сегодня по Украине 100 ракет. Таким образом оккупанты превысили количество ракет, выпущенных во время массированного ракетного удара 10 октября, когда направили на Украину 84 ракеты.

Ранее, 14 ноября, Боррель заявил, что Украина уже получила 8 млрд евро на военную помощь от Евросоюза и отдельно от стран-членов ЕС.