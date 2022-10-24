Вооруженные силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE стоимостью более 540 млн грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл врага. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов", – говорится в сообщении.
Беспилотные комплексы PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция и другие.
БПЛА на войне в Украине
Беспилотники являются очень важным средством на войне. Благодаря ним украинские бойцы могут проводить разведку местности, не рискуя собственной жизнью.
В последнее время с фронта почти не поступает информация о работе турецких БПЛА " Байрактар". Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что несмотря на отсутствие видео с передовой, украинские защитники по-прежнему используют эти БПЛА, просто в последнее время информацию о работе дронов начали меньше распространять в публичном пространстве.
Кроме того, 17 апреля 2022 года государственный концерн "Укроборонпром" намекнул, что в Украине завершают разработку ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров. Вес его боевой части составит 75 килограммов.
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