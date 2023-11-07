Сегодня инфопространство "взорвала" новость о резком увеличении производственных мощностей ВПК агрессора.

Россия не способна производить по 1,5 миллиона артиллерийских снарядов на месяц. Утверждения об этом являются ложными. Об этом пишет издание Defense Express, специализирующееся на оружейной тематике.

Сегодня на страницах издания РБК-Украина вышло интервью с главой эстонской разведки Антсом Кивисельгом, в котором была обозначена выше указанная цифра.

"Кроме того, они [россияне] имеют большие запасы боеприпасов – сегодня они могут производить около 1,5 миллионов боеприпасов в месяц", – говорится в тексте интервью.

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Эксперты из Defense Express предполагают, что это либо оговорка самого Кивисельга, либо опечатка при наборе текста этого интервью редактором издания. Ведь 1,5 миллиона – это примерный объем годового производства снарядов в России, да и то не факт.

Так, Defense Express ссылается на данные Главного управления разведки Минобороны Украины, которое узнало о планах россиян изготовить в следующем году 2,1 млн боеприпасов – за весь год. Примерно на таком же уровне производственные мощности россиян оценивают и западные источники.

Более того, вероятно из этого числа около 0,5 млн снарядов – это не новые изделия, а восстановленные из старых мобилизационных запасов. Именно поэтому цифра в 1,5 миллиона новых снарядов в месяц выглядит абсолютно нереалистичной.

Также Defense Express подчеркивает, что стоит конкретизировать, о чем идет речь, когда используется формулировка "артиллерийские боеприпасы". Ведь формально под эту категорию подходят и мощные снаряды 152 калибра для тяжелой артиллерии, и снаряды для автоматических 20-мм пушек, имеющих больше общего с крупнокалиберным пулеметом, чем с полевой артиллерией. А чем меньше калибр снаряда, тем в больших объемах его можно производить.

Ситуация с вооружением в российской армии - последние новости

Как писал УНИАН, россияне продолжают выпускать и модернизировать свои ракеты. По оценкам ГУР МОУ, только в октябре страна-агрессор смогла изготовить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Среди них - 20 "Калибров" и около 40 Х-101.

Также мы рассказывали, что россияне расконсервировали и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55 "Геофизика". М-55 "Геофизика" создан в советское время как высотный разведчик для ракетных ударов. Стало известно, зачем оккупантам этот самолет сейчас.

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