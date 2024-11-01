Производство минометных снарядов в Украине сдерживается из-за нехватки пороха и взрывчатых веществ.

Украина с начала вторжения России увеличила производство минометных снарядов с нуля до миллионов в год, при этом дальнейшему росту производства препятствует глобальная нехватка взрывчатых веществ.

Как отмечает Reuters, минометные снаряды дешевые и действуют на более коротких дистанциях, чем артиллерия, так что являются важным оружием против пехотных атак России на востоке. Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал изданию, что Украина пытается уменьшить свою зависимость от западной военной помощи, увеличивая производство, однако этого все еще недостаточно.

По его словам, Украина может производить больше снарядов, но этому препятствует глобальная нехватка взрывчатных веществ.

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"Главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это пороха и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатых веществ поступит в Украину, столько и снарядов у нас будет", - отметил Сметанин.

Он также отметил, что Украина производит собственные артиллерийские снаряды, в том числе калибра 155 мм, однако отказался предоставить цифры.

В то же время CNN в марте сообщал, что Россия могла производить 3 миллиона снарядов в год, что почти в три раза превышает совокупные мощности США и Европы.

Производство оружия в Украине

Ранее Сметанин заявлял, что в Украине уже началось производство взрывчатых веществ - частично на государственных предприятиях, частично на частных.

В апреле этого года стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре оружейных завода. В октябре стало известно, что Rheinmetall запустил первый из четырех заводов - по производству БМП Lynx. В будущем планируется открытие порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов, и завода по производству систем ПВО.

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