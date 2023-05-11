Компанию ему составил министр юстиции страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел тест-драйв боевой машины пехоты CV 90, которую получила Украина. Он "протестировал" машину вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером.

Как сообщил Кристерссон в Instagram, БМП CV 90 тестировали в городе Эрншельдсвик - родном городе министра юстиции Стреммера.

"Министр юстиции Гуннар Стреммер наконец смог показать свой любимый родной город. Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90 – которую Швеция также передала Украине", - заявил Кристерссон.

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Он добавил, что во время этой поездки он также протестировал искусственный интеллект, который может предотвратить кибератаки.

CV 90 для Украины

Впервые о том, что Украина получит БМП CV 90, стало известно зимой. В январе Швеция объявила, что передаст украинскому войску около 50 боевых машин CV 90.

Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале. БМП уже прибыли в Украину, по сообщению шведской стороны. Отдельно о поставках не сообщалось.

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