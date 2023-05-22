Вопрос поставки F-16 Украине сейчас не обсуждается.

Власти Португалии готовы рассмотреть возможность поставки запчастей для истребителей F-16, на которых будут летать украинские военные.

Об этом заявил министр иностранных дел Жоао Гомеш Кравиньо, пишет Diário de Notícias. По его словам, страна готова обучать украинских пилотов на этих самолетах. "У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, для обучения украинских пилотов", - сказал он.

Вопрос отправки истребителей, которые стоят на вооружении португальских ВВС, не обсуждается, поскольку они нужны им для выполнения национальных обязательств и в рамках НАТО.

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В то же время страна открыта для "прислушивания к просьбам" относительно наличия запчастей для обслуживания самолетов, на которых будут летать украинские военные. Он отметил, что, скорее всего, обучение будет проходить не на португальских истребителях.

Истребители для Украины: последние новости

Как известно, передачу Украине истребителей F-16 сейчас поддерживают США, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия.

Соединенные Штаты Америки заявили, что хотят начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения. Джо Байден сказал, что получил от Владимира Зеленского заверение в том, что западные самолеты не будут использовать на российской территории.

В Нидерландах заявили, что могут начать обучение украинских пилотов на F-16 уже в ближайшее время.

Сегодня вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель сказал, что учения уже начались и выразил надежду на то, что вскоре ЕС сможет передать истребители Украине.

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