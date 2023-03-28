Страна обещает и в дальнейшем поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России.

Украина уже получила от Португалии обещанные три боевых танка Leopard 2A6

Как сообщает Министерство национальной обороны Португалии в Twitter, танки уже пересекли границу и находятся на территории Украины.

"Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся в Украине", – говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве заверили, что Португалия продолжит поддерживать "украинское сопротивление незаконному вторжению России".

"Леопарды" уже в Украине

14 февраля состоялось новое заседание в формате "Рамштайн" по помощи Украине в противостоянии с РФ. После заседания глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что в вопросе предоставления Киеву танков Leopard сотрудничают восемь государств: Германия, Польша, Португалия, Канада, Испания, Дания, Нидерланды и Норвегия.

27 марта издание Der Spiegel сообщило, что 18 немецких танков уже находятся на территории Украины, однако официального подтверждения этой информации не было. Сегодня же министр обороны страны подтвердил, что танки уже в Украине. Ожидаются поставки от других стран танковой коалиции.

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