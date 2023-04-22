Речь идет о трех - типа M113 и двух - типа M577.

Португалия решила предоставить Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Об этом заявила министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас в Twitter. Это решение приняли в рамках встречи в формате "Рамштайн".

"Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин - три типа M113 и две типа M577", - написала Каррейрас.

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Результаты 11-го Рамштайна

21 апреля в Германии состоялась новая встреча стран-партнеров Украины в рамках "оружейной коалиции", в которой участвует более 50 государств мира. Главным приоритетом будущих поставок партнеры назвали системы ПВО.

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что уже через несколько месяцев украинские защитники получат "преимущество на поле боя". В рамках встречи Украина подписала с партнерами новый договор по танкам.

Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72, чтобы усилить военную поддержку Украины.

Латвия решила отдать Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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