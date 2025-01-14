Дрон может управляться дистанционно на расстоянии более двух километров.

Современный сухопутный дрон "BAD-2 robotic", который передвигается на четырех лапах, будет помогать бойцам полицейского спецподразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД) в разведке. Об интересных помощниках рассказали в МВД Украины.

"Небольшой и высокомобильный дрон может применяться для широкого спектра задач. Главная функция робота-собаки - разведка, как на открытой территории, так и на различных объектах. Это значительно снижает риск для полицейских при выполнении опасных задач", - говорится в сообщении.

Комплекс оснащен видеокамерой с высоким разрешением и тепловизором, может управляться дистанционно на расстоянии более двух километров. Он быстро и незаметно передвигается, проходит труднодоступные места, что будет способствовать еще более эффективному выполнению задач.

На видео, которое обнародовали в МВД, можно увидеть, как робот передвигается рядом с бойцом. При этом действия дрона напоминают привычки дрессированной собачки - он держит от человека определенную дистанцию, приседает рядом с ним "по команде", направляется к цели, которую тщательно фиксирует и передает данные своему "хозяину". При этом робот издает звуки, которые очень напоминают собачье повизгивание.

Роботы на службе в украинской армии

Как сообщал УНИАН, с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК) украинские военные реализуют боевые задачи на фронте, в частности на Харьковщине. По словам заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины Родиона Кудряшова, кроме гуманитарного направления - доставки боеприпасов, которые нужны на передний край, эвакуации военнослужащих из самых ожесточенных уголков фронта - дроны применяют в боевых операциях.

Пришли к тому, что наземные роботизированные комплексы используются как средства, которые реализуют боевые задачи. Например, создают засады и детонируют в определенных местах по соответствующему сигналу.

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