Мелинда Симмонс отметила, что Лондон и так был лидеров в вопросе танков и ПВО.

Великобритания не будет первой страной, передавшей Украине западные истребители. Официальный Лондон считает этот вопрос "долгосрочной перспективой".

"Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", - заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в эфире телемарафона.

По ее словам, именно поэтому Лондон был в танковой и противовоздушной коалиции.

Видео дня

"Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочная перспектива", - подытожила дипломат.

Истребители для Украины - что известно

Официальный Киев просил самолеты для ВСУ еще в 2022 году, но тогда этот вопрос так и не был решен. После успеха с танковой коалицией вопрос передаче истребителей снова встал на повестке дня.

Польша и Словакия согласились передать МиГ-29 для ВСУ. Всего Украина получит 23 истребителя. В начале апреля стало известно, что Варшава передала Киеву первую партию из четырех обещанных МиГ-29.

По словам президента Польши Анджей Дуда, со временем Варшава сможет передать все самолеты МиГ-29, если это будет необходимо.

Вас также могут заинтересовать новости: