Министр обороны рассказал о визитах в Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест.

Украина заинтересована получить от партнеров как оружия советского образца, так и системы западного производства. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, рассказывая о визитах с командой в Афины (Греция), Никосию (Кипр), Мадрид (Испания) и Бухарест (Румыния).

Он отметил, что накануне встречи в формате "Рамштайн" "отработали очень интенсивный отрезок в плане международных контактов".

Резников сообщил, что имел встречи с министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами. Он добавил, что во время визитов также состоялись встречи с лидерами органов представительной власти, с производителями, с медиа, чтобы иметь максимально широкий круг поддержки.

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"Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют силы обороны Украины. Наши приоритеты известны - защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами. Работаем по разным трекам. Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Ведь это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества", - подчеркнул Резников.

Он уточнил, что речь шла о привлечении помощи, программах обучения украинских воинов, а также договаривались о производстве.

"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени", - отметил Резников.

Рамштайн 11 - что известно

Следующее, 11-е, заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.

Предварительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 21 апреля по видеосвязи. Министр обороны США Ллойд Остин призвал международную коалицию стран в формате "Рамштайна" быстро и полноценно выполнять обязательства по усилению обороны Украины.

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