На Западе упрекнули Украину, что она не позаботилась о снарядах даже после того, как Россия уже начала гибридную агрессию.

На днях бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес упрекнул Украину за то, что она не создала собственное мощное производство боеприпасов после начала войны на Донбассе в 2014 году. Украинский портал Defense Express, специализирующийся на оружейной тематике, проанализировал, насколько справедливым является этот упрек.

Аналитики портала напомнили, что Украина вошла в 2014 год с полностью разрушенным оборонно-промышленным комплексом. Пороховой завод в Шостке фактически не работал и был почти банкротом, производства корпусов для снарядов в Украине просто не было, а значит не было и конечного сбора готовых боеприпасов. Все, что было в активе украинского ВПК – это еще один завод в той же Шостке, который производит детонаторы.

Defense Express отмечает, что согласно Минским договоренностям использование тяжелой артиллерии в зоне АТО/ООС было ограничено, поэтому потребности в большом количестве артиллерийских боеприпасов украинская армия не имела. И даже после серии взрывов на артиллерийских арсеналах, Украина еще имела значительные запасы советских снарядов, поэтому ситуация не рассматривалась как "снарядный голод".

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Тем не менее, практические шаги в создании собственного производства артиллерийских боеприпасов начали предпринимать в 2015-2016 годах. И происходило это исключительно собственными силами, по собственным "ручным" технологиям, ведь в то время Запад наложил на Украину "молчаливое эмбарго" и о привлечении западных компаний и строительстве автоматизированного производства "под ключ" речь не шла, отмечает Defense Express.

Только в 2018 году это эмбарго удалось ослабить, когда США предоставили Украине первую небольшую партию ПТРК Javelin. И только после этого появились первые планы по налаживанию международной кооперации в оборонной сфере. Поэтому реальной точкой отсчета, когда Украина могла бы только начать создание собственного мощного производства боеприпасов является именно 2018 год.

Хватило бы этого времени, чтобы забить украинские арсеналы снарядами до начала полномасштабной войны? Здесь уместно вспомнить опыт Польши, которая имела больше денег и не имела никаких ограничений на военное сотрудничество с партнерами.

В 2010 году польские оборонные заводы подписали со словацкими коллегами соглашение на лицензионное производство 155-мм снарядов. Лишь через 4 года появился первый заказ на поставку 2000 снарядов до конца 2015 года в условиях производства всех составляющих в Польше.

"Натягиваем" эти сроки на Украину с условным подписанием аналогичного договора в 2018 году и получаем условный срок поставки первой партии из 2000 боеприпасов только в 2023 году, конечно если бы этот завод уцелел. Даже если условно ускорить подготовку к производству и его налаживанию, то речь в любом случае не идет о возможности производства "горы снарядов". Тем более еще вопрос – в каком калибре", – отмечает Defense Express.

По мнению авторов публикации, все выше приведенное наглядно объясняет, почему после начала гибридной российской агрессии в 2014 году Украина не наладила производство боеприпасов и сама не произвела "гору снарядов" до начала полномасштабной войны.

Defense Express отмечает, что для получения "горы снарядов" при таких условиях, Украина должна была бы начать создание крупного производства, как минимум, с 2008 года – когда Россия вторглась в Грузию.

Украина нуждается в боеприпасах

Как писал УНИАН, даже вся Европа вместе взятая сегодня не способна удовлетворить текущие потребности ВСУ в артиллерийских боеприпасах. По подсчетам специалистов, чтобы украинская артиллерия могла свободно стрелять один год, всем военным заводам Европы надо работать от 7 до 14 лет.

В итоге даже в ЕС признали, не способны обеспечить поставку обещанного 1 миллиона боеприпасов. Европа обещала передать Украине этот объем в течение года. Но при нынешних темпах стрельбы ВСУ потратят такое количество за 1-3 месяца.

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