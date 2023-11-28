Бен Ходжес не видит, чтобы Украина села за стол переговоров с российскими лидерами после всего, что произошло до сих пор.

США до сих пор не смогли полностью гарантировать победу Украины в войне против России, а помощь, оказанная Вашингтоном, достаточна только для того, чтобы удержать Украину в этой борьбе, считает американский генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Правительство США постоянно подчеркивает, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна. Для Украины победа означает возвращение всей ее международно признанной территории, привлечение военных преступников к ответственности и получение репараций. Однако США до сих пор отказываются окончательно обрисовать, что это может означать с их точки зрения, пишет ERR.

"Наша готовность посвятить себя тому, чтобы Украина действительно победила, является ключевым моментом, и до сих пор мы этого не сделали. Я горжусь тем, что предоставили США, но этого было достаточно только для того, чтобы удержать Украину в борьбе", - сказал американский генерал в отставке.

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По словам Ходжеса, в Министерстве обороны США были люди, которые критиковали контрнаступление Украины, которое рассматривается как частичная неудача, приведшая к тупику в войне.

"Мы никогда бы не отправили американских солдат для такой атаки, не добившись полного превосходства в воздухе, не предоставив огромное количество инженерного оборудования для прорыва и так далее", - пояснил он.

Бен Ходжес не видит, чтобы Украина села за стол переговоров с российскими лидерами после всего, что произошло до сих пор.

"Кто в мире думает, что можно заключить мирное соглашение с президентом Владимиром Путиным у власти и, во-первых, ожидать, что они будут его соблюдать? И, во-вторых, что жизнь для кого-то станет лучше?" - спросил он.

По его мнению, союзники должны помочь Украине восстановиться, и "она никогда не смогут восстановиться, пока Россия сидит на вершине Крыма".

Война в Украине - прогнозы

Поскольку война России с Украиной продолжается, ни одна из стран, скорее всего, не добьется прорыва в этом году – или даже в следующем, но это не значит, что это скоро закончится. Москва и Киев не заинтересованы в переговорах о прекращении войны или даже в урегулировании замороженного конфликта. Боевые действия наверняка будут продолжаться еще долгое время, пишет Politico.

Украинскому контрнаступлению не хватило одного ключевого элемента - воздушной силы, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс.

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