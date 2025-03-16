Пользователи сети подловили разработчиков на лжи относительно скорости нового БпЛА.

В России показали модифицированный зенитный дрон-камикадзе, который якобы способен разгоняться до 280 километров в час. О его характеристиках рассказал глава так называемого "всероссийского проекта" "Архангелы", занимающегося обучением экипажей БпЛА, Михаил Филиппов, передает Defense Express.

"Мы сделали гибрид с вертикальным взлетом, а дальше он переходит в "режим крыла" и летит как ракета", - объявил он.

Филиппов добавил, что минимальная дальность полета этого дрона составляет 50 километров. Более того, разработчики якобы в несколько раз увеличили скорость аппарата, поскольку обычно подобные БпЛА летают 70-120 километров в час. Это сделано для того, чтобы уменьшить уязвимость беспилотника от стрелкового оружия. Разработчики заверили, что российские войска могут применять такой аппарат против легкобронированной техники, вышек связи и дальнобойных украинских БпЛА.

По данным издания, пользователи сети подловили главу проекта "Архангелы" на лжи. Комментаторы отметили, что минимальную дальность полета в 50 километров беспилотник сможет преодолеть только на "экономной" скорости - 120-140 километров в час, а при максимальной километраж окажется значительно меньше.

Российские дроны на войне против Украины

Как писал УНИАН, в начале 2025 года россияне похвастались новой разработкой - FPV-дронами, которые оснащены камерой и установлены на бамбуковой раме.

Аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг оценил новые российские дроны-шпионы. Он пояснил, что россияне собрали аппарат из дешевых коммерческих компонентов, и о таком "шпионе" раньше мечтали американские военные.

Также россияне создали БпЛА "Молния-1". По словам основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, этот беспилотник отличается от классических FPV-дронов и может нести 11-килограммовые мины, а без снаряда способен летать на 40 километров.

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