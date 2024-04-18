По словам Кулебы, сейчас есть основания полагать, что будут "хорошие новости" по Patriot, ведь искать эти системы уже не надо.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что кроме Нидерландов есть и другие страны, которые выразили готовность покупать для Украины ЗРК Patriot.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды - не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира за цену, которую эта страна назовет, - сообщил глава МИД в эфире телемаратона "Единые новости".

По его словам, сейчас есть основания полагать, что будут "хорошие новости" по Patriot, ведь искать эти системы уже не надо. Он рассказал, что в Европе нашлось даже больше, чем 100 батарей Patriot, о которых ранее говорила Украина.

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Кулеба подчеркнул, что тот факт, что Нидерланды публично сказали о готовности приобрести батарею Patriot, является важным моментом. Однако, по мнению дипломата, не менее важно то, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал союзников не прикрываться потребностью натовских стандартов.

"По сути, когда некоторые государства НАТО говорят, что не могут передать батарею, потому что не будут соответствовать стандартам Альянса по количеству имеющихся батарей, а генсек им говорит, не прикрывайтесь этим, а отдайте то, что нужно Украине, потому что это сейчас главное, - это важно", - добавил он.

Кулеба утверждает, что такой интенсивности работы партнеров по предоставлению ПВО Украине не было никогда с начала полномасштабного российского вторжения.

Patriot для Украины - детали

Европейский Союз мог бы выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов и ведущий кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Мы знаем, что многие страны сидят с большим количеством систем Patriot, возможно, не желая предоставлять их напрямую. Мы можем их у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это чрезвычайно важно", - сказал он.

Партнеры по НАТО могут передать Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

После саммита Европейского Союза в Брюсселе он сказал, что лидеры планируют направить семь дополнительных систем Patriot, поскольку Россия усиливает ракетные и беспилотные удары по энергетической инфраструктуре и городских центрах страны.

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