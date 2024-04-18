Глава МИД подчеркнул - это решение следует принять в срочном порядке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим коллегам из страны "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) с заявлением: Киеву уже сегодня срочно нужны зенитные системы противовоздушной обороны "Patriot" и "SAMP/T".

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом министр заявил в интервью итальянскому телеканалу TG1. В частности, 18 апреля в ходе официального визита в Италию и перед встречей глав МИД стран "Группы семи" Кулеба отметил необходимость скорейшей поставки дополнительных систем ПВО и ЗРК.

Глава МИД Украины отметил, что приехал на министерскую встречу для переговоров в развитие контактов президента Украины Владимира Зеленского и с призывом к странам, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО "Patriot" и "SAMP/T" для защиты от российского террора", - подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что именно эти системы ПВО являются приоритетными, поскольку только они способны сбивать российские баллистические ракеты.

"Группа семи" - это те страны, которые имеют возможность без промедлений предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы решения были приняты как можно быстрее", - добавил министр.

В этом контексте глава МИД привел пример Германии, которая уже решила предоставить дополнительную батарею "Patriot", и призвал другие страны последовать ее примеру.

"Мы видели с начала полномасштабного вторжения РФ, что страны "Группы семи" способны принимать действительно мощные и экстраординарные решения. Мы глубоко благодарны им за то, что они уже сделали для нас. Но чем дольше продолжается война, тем больше нужно смелых решений. Я убежден, что "Группа семи" способна принимать их", - отметил министр.

Трипольская ТЭС уничтожена - ракет не было

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трипольскую тепловую электростанцию уничтожили 4 российские ракеты, еще 7 удалось сбить украинским силам. Как пояснил президент, Триполье не удалось защитить от российских ракет, потому что в украинской системе ПВО иссякли боеголовки, которыми защищали объект.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией региона, и питала Житомирскую и Черкасскую области.

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