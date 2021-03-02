Повышенную скорострельность винтовке придает съемный коробчатый магазин, рассчитанный на пять патронов 14,5х114 мм.

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

"Главная задача крупнокалиберного "Аллигатора" - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной", - отметили в Минобороны.

В Минобороны добавили, что все детали винтовки, в том числе и ствол, изготовлены украинскими оружейниками.

Технические характеристики винтовки Alligator :

калибр - 14,5х114 мм;

начальная скорость пули-980 м/с;

эффективная дальность выстрела - до 2000 м;

максимальная дальность полета пули - до 7000 м;

на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту;

общая длина оружия - 2000 мм, длина ствола винтовки - 1200 мм;

общая масса винтовки без магазина с патронами составляет 22,5 кг.

Винтовка является классическим образцом "болтового" стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором, пишет АрмияInform.

Она снаряжается съемным коробчатым магазином, обеспечивающим повышенную скорострельность, рассчитанным на пять патронов. Магазин имеет две точки крепления: передний вилочный зацеп и задний фиксатор-защелка. Ствол имеет 8 нарезов с шагом 419 мм.

Ствольная коробка этой винтовки выполнена из стали, направляющие поверхности затвора в ствольной коробке хромированы, этим металлом также покрыты патронник и канал ствола винтовки. На верхней части ствольной коробки конструкторы предусмотрели место под установку направляющего типа Пикатинни. Также винтовка получила надежный кнопочный предохранитель.

Читайте такжеВ Украине разрабатывают новейшую винтовку "Ночной хищник" (видео)

Приемлемый для стрелка уровень отбоя достигается благодаря сбалансированному весу винтовки, а также потому, что часть энергии отбоя забирает на себя дульный тормоз. В "Аллигаторе" воплощено новое конструкторское решение - изолятор отбоя. Он позволяет стволу непосредственно в момент выстрела, пока пуля еще находится в стволе, осуществить свободный откат назад, растягивая энергию отбоя во времени, тем самым ее пригашивая.

Винтовка комплектуется сошками, которые регулируются по высоте и имеют три позиции фиксации, их также можно сложить для удобной транспортировки. Кроме этого, винтовка оснащена тактической ручкой для переноски. Имеет регулируемый по высоте упор под щеку.

Что такое антиматериальные крупнокалиберные винтовки

Антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Александр Топчий, Константин Гончаров