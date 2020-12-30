Анонсированное в декабре радиоэлектронное оружие для борьбы с вражескими дронами к украинским военным в конце 2020 года уже не поступит.
Об этом в интервью Обозреватель сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
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Затягивание сроков поставки нового оружия он объяснил новой процедуре закупки – через открытую площадку НАТО, а именно бюрократическими вопросами, возникшими в связи с этим (оформление соответствующих разрешений, документов и прочего).
Хомчак уточнил, что речь идет о литовском оружии.
"Договор подписан, оплата прошла, и думаю, что за несколько месяцев мы все получим", – пояснил он.
Также военные не получат и антиснайперские комплексы, поскольку украинские производители не успели в указанные сроки. При этом приобретенные такие же комплексы несколько лет назад у иностранных производителей пришли вовремя, заметил Хомчак.
Хотя иностранные антиснайперские комплексы, утверждает главнокомандующий ВСУ, в нынешних условиях неэффективны, поэтому это оружие "лежит в ящике, а на войне не работает".
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