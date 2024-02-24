Потребность есть в боеприпасах разных калибров: как в 155-м, так и 152-м, 122-м и 105-м.

Для того, чтобы достичь паритета, а в некоторых случаях и доминирования над российскими оккупационными войсками, Украине необходимо около 3,5-4 млн снарядов всех калибров в год. Такую оценку дал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Для того, чтобы вернуться на какой-то более-менее такой уровень противодействия российским возможностям, нам нужно вернуться к показателю около 7000 выстрелов в сутки. То есть это 210 000 выстрелов в месяц, у нас должно быть в запасе. Если мы хотим выйти на паритет, и даже в некоторых случаях доминирования, мы должны выйти на показатель 10 000 выстрелов в сутки и более", – сказал он в комментарии LIGA.net.

Он подчеркнул, что для партитета с противником Украина должна ежемесячно получать от партнеров 300 000 боеприпасов. Причем потребность есть в разных калибрах: как 155-м, так и 152-м, 122-м и 105-м. Нужны также танковые выстрелы, реактивные снаряды и тому подобное.

Видео дня

Самостоятельно Украина может производить боеприпасы калибра 152-го, 122-го и 120-го калибра. Также предприятия пытаются производить снаряды 155-го калибра, однако для выхода на самообеспечение объемов на сегодня критически недостаточно.

Боеприпасы для Украины: это стоит знать

До конца марта Европейский Союз планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов, в которых нуждается украинская армия. Брюссель работает над увеличением объемов поставок. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обещанный миллион снарядов калибра 155 мм доставят в нашу страну до конца текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: