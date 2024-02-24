В Евросоюзе наращивают мощности и увеличивают производство снарядов.

Обещанный миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые ранее Европейский Союз планировал передать Украине до марта 2024 года, окончательно доставят в нашу страну до конца текущего года. Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Поскольку Россия усиливает ее зловещие атаки на вашу страну, мы также удваиваем нашу военную поддержку", - сказала фон дер Ляйен.

В частности, Евросоюз уже выделил на военную поддержку 28 млрд евро. "Мы работаем над созданием Фонда помощи Украине. Это привлечет еще 5 млрд евро для совместных европейских закупок вооружения, в котором вы нуждаетесь", - сказала фон дер Ляйен.

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В то же время, президент ЕК сказала, что европейская оборонная промышленность параллельно наращивает мощности и увеличивает производство снарядов на 40%.

"Мы уже доставили более половины миллиона снарядов и мы достигнем отметки в более 1 миллиона снарядов до конца года", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она добавила, что Евросоюз продолжает осуществлять подготовку украинских солдат. К этому лету общая численность подготовленных солдат из Украины должна достичь 60 тысяч.

Миллион снарядов от ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, 31 января вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что до марта ЕС выполнит лишь на 52% обещание по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов. По словам Борреля, начиная с марта 2023 года, Украине было предоставлено 330 тыс снарядов. До марта 2024 года Украина должна получить еще 200 тысяч снарядов.

Позже Боррель признал, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что не хватает производственных мощностей, а потому что значительная часть произведенных снарядов идет на экспорт в другие страны.

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