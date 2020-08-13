Почему российские катера спокойно прогуливаются вдоль украинских берегов

Олег Жданов

Катер погранслужбы ФСБ РФ с бортовым номером 499-го проекта 10410 («Светлячок») на днях в Азовском море подошел вплотную к берегу возле Бердянска, игнорируя протесты украинских пограничников. Украинские пограничники предписали кораблю агрессора отойти от побережья со ссылками на акты Мининфраструктуры, ограничивающие маневрирования в двухмильной прибрежной зоне. Однако россияне на это ответили, что Азов является «внутренним морем двух государств», и что «украинские акты для него ничего не значат», поскольку он «маневрирует по плану». О происшествии сообщил у себя на странице в Facebook юрист-международник, экс-глава Представительства Украины в Крыму Борис Бабин. Однако никаких официальных сообщений, в частности, со стороны Госпогранслужбы, не было.

Азовское море действительно является внутренним морем Украины и России и находится в совместном пользовании

Как расценивать эти действия со стороны российского судна, что это было – прощупывание почвы или провокация? К сожалению, это были «дружба и сотрудничество» с Россией. Ведь, согласно юридическим документам, в частности двусторонним договорам, Азовское море действительно является внутренним морем Украины и России и находится в совместном пользовании. А государственная граница Украины проходит по урезу воды. Иными словами, экипажам российских судов нельзя высаживаться на берег, потому что это будет считаться нарушением государственной границы Украины, при этом акватория моря – в общем пользовании. Именно поэтому до уреза воды российские военные и гражданские суда, а также рыболовецкие шхуны могут спокойно подходить, не нарушая нашу государственную границу. То есть формально все законно и соответствует действующим договорам.

Поэтому не удивительно, что об инциденте нет никаких официальных заявлений от руководства Украины, ведь все в рамках договора.

Когда украинские пограничники просили российский катер отойти от берега, они ссылались на акты Мининфраструктуры, которые ограничивают маневрирование в двухмильной прибрежной зоне, в ответ же услышали, что украинские акты – им не указ. Формально так и есть, потому что акты Министерства инфраструктуры Украины является исключительно внутренними документами нашего государства, и россияне не обязаны их выполнять.

А вот Договор о совместном использовании и о признании Азовского моря внутренним морем Украины и России является международным документом. Так что, с точки зрения закона, к действиям российского катера придраться нельзя.

Сохранение такого положения дел, когда любое российское судно вправе подойти вплотную к украинскому берегу, представляет непосредственную угрозу для обороноспособности Украины, в частности, для нашего морского побережья. Ведь, имея такую возможность и такое отношение к Украине, Россия спокойно может подходить до уреза воды и вести разведку на всю глубину, которую технически позволяют разведсредства, имеющиеся у нее в наличии. Россия спокойно может вести съемку нашего берега, рассматривать фортификационные сооружения, определять места вероятных районов обороны в случае проведения, например, десантной подготовки к военной оборонной операции, позиционные районы артиллерии ракетных войск, районы сосредоточения украинских войск в случае подготовки обороны побережья… То есть, Россия может открыто осуществлять военную разведку.

Украина наконец должна определиться во внешней политике в отношении России

Как Украина должна реагировать на подобные выходки российских судов? Прежде всего, нужно ответить самим себе, как государству, на вопрос: какова внешняя политика Украины в отношении Российской Федерации.

Украина наконец должна определиться во внешней политике в отношении России и уже в этом контексте реагировать либо положительно, либо отрицательно. Пока что у нас ведется положительная политика, направленная на примирение и дружбу. Терминология президента Зеленского говорит о том, что Россия не является стороной конфликта, российских войск на Донбассе нет, а относительно Крыма, что он – это Украина (на этом все и заканчивается). Вот и выходит, что политика нашего государства в отношении РФ – дружба и сотрудничество. А, значит, Украина никак и не должна реагировать на такие маневры российский катеров у своих берегов. Что, собственно, мы и наблюдаем.

Именно поэтому президент Украины спокоен, как удав, не напрягается. А нервничают те, кто понимают риски и угрозы.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт

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