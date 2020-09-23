Обучение прошли в присутствии высшего военно-политического руководства Украины.

В Николаевской и Херсонской областях украинские и британские десантно-штурмовые бригады отрабатывали штурм населенных пунктов, захват плацдарма и форсирование водной преграды во время учений "Объединенные усилия - 2020".

Об этом сообщает в Facebook управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 23 сентября, в Николаевской и Херсонской областях проходили практические действия в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020". В частности, состоялись бригадные учения отдельной механизированной бригады и тактические учения с соответствующими подразделениями отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украина и 16-й ДШБР ВС Великобритании", - говорится в сообщении.

Мероприятия прошли в присутствии высшего военно-политического руководства государства.

В Николаевской области участники учений отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника и бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции. Также был задействован тактический воздушный десант из состава отдельной механизированной бригады.

В Херсонской области десантно-штурмовые подразделения Украины и Великобритании тренировались в захвате плацдарма и форсировании водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодолении ее по понтонному мосту.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020" по своему размаху, составу сил и средств и привлечению партнеров являются уникальными.

По его словам, это яркая демонстрация совместимости между силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны и стран НАТО.

"Украина - единственная страна в современной Европе, которая имеет успешный опыт противодействия вооруженной агрессии РФ. Это, в частности стало возможным благодаря помощи наших партнеров. Поддержка и солидарность с нашим государством всего цивилизованного мира крайне важны, ведь украинское войско защищает не только Украину, но и Европу", - подчеркнул Хомчак.

"Объединенные усилия - 2020": Что известно об учениях

Стратегические командно-штабные обучение "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: Константин Гончаров