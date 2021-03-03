Олег Жданов

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 125 миллионов долларов. Однако США намерены выдать нашей стране еще 150 миллионов при условии проведения реформ в сфере безопасности и обороны.

Первый транш – существенная для Украины помощь и ощутимая прибавка к нашему военному бюджету.

Напомню, что в 2017 году состоялся визит начальника Генштаба ВСУ Муженко в Пентагон, тогда и был согласован план военно-технической помощи Соединенных Штатов нашей стране. Согласно этому плану, США выделят Украине деньги, которые она обязуется потратить на те мероприятия, виды вооружений и военное-техническое имущество, которые в этом плане оговорены. Документ – секретный, потому мы лишь в общих чертах знаем о его содержании.

Массовое перевооружение и переоснащение тактическими комплектами остальной части сухопутных войск ВСУ – государственная задача, которую мы должны решать сами

Известно, США предоставят комплексную помощь в рамках «Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности», которая предусматривает передачу украинской стороне двух дополнительных патрульных катеров Mark VI, чтобы усилить потенциал нашей страны по патрулированию и обороне ее территориальных вод. Также речь идет о двух кораблях береговой охраны Island. Наши экипажи этих кораблей уже проходят обучение в США.

Кроме того, речь идет о закупке летального вооружения. Скорее всего, будет закупаться экипировка солдат – тактические комплекты для Сил специальных операций, снайперских групп и т.д. Также, возможно, для них же будет покупаться и вооружение: автоматические винтовки, пистолеты и другие виды огнестрельного и холодного оружия. Это – первоочередные задачи.

Массовое перевооружение и переоснащение тактическими комплектами остальной части сухопутных войск ВСУ – государственная задача, которую мы должны решать сами.

Второй транш в размере 150 миллионов долларов будет предоставлен Украине в случае выполнения ею ряда условий. Это должно послужить стимулом для нас. Ведь семь лет американцы ждут, когда мы наконец проведем военную реформу. Тема перехода нашей армии на стандарты НАТО уже всем набила оскомину: журналистам, экспертам и каждому гражданину. А мы все переходим и переходим на эти стандарты, но никак не можем перейти...

По этой причине Соединенные Штаты заняли более жесткую позицию. Ведь на деньги, выделенные из американского бюджета за эти семь лет на реформирование Вооруженных сил Украины, уже можно было бы или купить новую армию, или построить ее с нуля. В частности, мы уже второй год переходим на натовскую процедуру планирования, организации и ведения боевых действий, но никак не перейдем. До конца 2022 года растянули переход на профессиональную армию, хотя это не требует капитальных вложений – нужно лишь решение организационных вопросов в самих ВСУ. То есть для всего этого достаточно лишь внутренних распоряжений Министерства обороны и Генерального штаба.

США очень озабочены тем, что Украина до сих пор не определилась со стандартами авиации: не понятно, какой парк самолетов у нас будет, будем ли мы покупать российские образцы или натовскую авиацию (не обязательно американскую, есть и французская, канадская, британская, ведь там только ленивый не делает себе боевые самолеты). Штаты также озабочены тем, что мы не определились со стандартами калибров в артиллерии и стрелковом оружии. Не ясно, куда мы движемся, что делаем... Мы до сих пор не сложили в собственной голове модель вооруженных сил, которые строим.

На деньги, выделенные из американского бюджета за эти семь лет, уже можно было бы или купить новую армию

Естественно, это пугает американцев, потому что получается, что деньги каждый раз «уходят в песок». Часть из них тратится на покупку тактического снаряжения, но ведь и оно не вечно и изнашивается при применении его в ходе ООС. Как правило, солдат такой комплект может носить полгода, максимум, год. А где структурные изменения? Где реформа?

Потому условия, которые выдвигают сейчас США для получения нового транша военной помощи, это и есть тот необходимый «волшебный толчок» для руководства нашей страны.

К сожалению, Владимир Зеленский очень далек от этих вопросов. А в его окружении нет людей, способных подсказать ему это. Всех остальных, кто озвучивает здравые мысли, президент просто не слышит.

Какова вероятность того, что за этот год Украина выполнит условия США и сделает то, чего не сподобилась сделать за семь лет? Яркий пример – удар по российской пропаганде: шесть лет мы ходили вокруг этих телеканалов кругами, водили «хороводы», а сейчас - одно решение СНБО, одна подпись президента, и дело сделано. Точно так же и в реформировании ВСУ: это не требует пересмотра государственного бюджета и существенных кадровых изменений. Все упирается в банальную вещь – политическую волю.

Когда американцы увидят не политические лозунги и не планы на бумаге, а конкретные директивы с конкретными сроками, датами и ответственными за их выполнение, тогда мы получим и эти 150 миллионов долларов.

Вне всякого сомнения, США будут давить на Украину, подталкивая ее к реформированию ВСУ, потому что они не хотят потерять не только деньги, которые они вложили в наше государство. Они не готовы потерять главный рычаг давления на Россию.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram