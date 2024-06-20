Такая переправа подойдет под любую натовскую технику.

На крупнейшей в Европе выставке военной техники Eurosatory представили новейший мостоукладчик Anaconda ("Анаконда").

Как пишет BILD, это совместная разработка двух гигантов - General Dynamics (США) и Rheinmetall (Германия). При этом машину выпускают на заводе в немецком Кайзерслаутерне.

Как рассказал изданию Александр Ригер, который представил разработку, "Анаконда" способна за несколько минут устроить переправу длиной 22 и шириной 4 м. Получившийся мост выдерживает танки и тяжелую технику массой до 75 тонн. По словам Ригера, такая переправа подойдет под любую натовскую технику. Скорость передвижения мостоукладчика - до 90 км/ч.

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"Анаконда" является модернизированной версией немецкого мостоукладчика Biber, который создали в 1970-х. Он движется на гусеничной платформе, а современная разработка - на колесной.

Другие новости о выставке Eurosatory

В Париже проходит крупнейшая в Европе выставка вооружений Eurosatory, по которой заметно, что война РФ против Украины вызвала революцию на мировом рынке оружия. Теперь передовые места заняли дроны, искусственный интерект и дешевое оружие, которого можно купить много.

Оружейники из 62 стран привезли более 2 тыс. образцов оружия. Около 250 делегаций приехали туда, чтобы что-то купить. При этом ни одна из компаний на выставке не продает оружие россиянам.

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