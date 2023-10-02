Отмечается, что характеристики БПЛА позволяют ему стать "охотником" за "Шахедами".

Беспилотник Bayraktar Akıncı изначально рассматривался как классический ударный дрон, который может использовать обычное авиационное вооружение. Из-за нападения России на Украину назначение дрона расширилось.

Аналитики Defence Express отметили, что БПЛА может нести высокоточные бомбы JDAM, их аналоги, а также крылатые ракеты SOM с дальностью в 250 км. Кроме того, Akıncı может использовать ракеты "воздух-воздух" турецкого производства - Bozdoğan и Gökdoğan.

Отмечается, что Bozdoğan имеет инфракрасную головку самонаведения и может использоваться для ближнего боя, а Gökdoğan – средней дальности с радиолокационной головкой. Правда, первый запуск ракеты Bozdoğan состоялся в 2021 году и из-под крыла F-16, а не ударного дрона.

Эксперты отметили, что можно было бы использовать более дешевые ракеты с полуактивной лазерной наводкой на основе неуправляемых реактивных снарядов.

Стоит отметить, что в базовой комплектации дрон имеет турецкую 70-мм ракету Cirit от Roketsan, которая ведется по отраженному лазерному лучу. Дальность поражения цели – 8 километров, а вес – 15 килограмм. Она похожа на APKWS, которая имеет тот же калибр и принцип наведения. Если Cirit интегрирован в Akıncı, то и APKWS он сможет запускать, потому что оптико-локационная станция дрона позволяет сопровождать и подсвечивать малоскоростные воздушные цели.

Ранее APKWS уже протестировали для сбивания дронов, поэтому Akıncı можно было бы рассматриваться как "охотника" за Shahed-136. Также турецкий дрон сможет догонять иранские дроны-камикадзе, ведь его максимальная скорость 360 км/ч, а у Shahed-136 лишь 185 км/ч.

Беспилотник Bayraktar Akıncı - главные новости

Ударный беспилотник Akinci в декабре 2019 года совершил первый полет. Испытания прошли успешно.

Уже 31 марта 2023 года в Турции провели боевые испытания Bayraktar Akinci. С дрона запустили сверхзвуковую управляемую ракету IHA-230.

Руководитель компании-производителя Bayrakar Defence Халук Байрактар заявил, что вопрос передачи ВСУ беспилотника Bayraktar Akinci находится на рассмотрении.

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