Халук Байрактар напомнил, что его компания поставляет для ВСУ беспилотники Bayraktar TB2.

Украинская армия может получить на вооружение новый беспилотник, который может нести крылатые ракеты. Вопрос передачи Вооруженным силам Украины беспилотника Bayraktar Akinci находится на рассмотрении.

"Мы поставляем Bayraktar TB2, у нас есть местная компания Baykar. В ней штат из 50 человек, работающих день и ночь, поддерживая эскадрилью. Наши дроны активно используются на поле боя, и мы хорошо держимся, стараясь технически поддерживать наши системы", - рассказал руководитель компании-производителя Bayrakar Defence Халук Байрактар в интервью изданию "Радио Свобода".

При этом он указал, что передача ВСУ Bayraktar Akinci в процессе рассмотрения.

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"Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план – производить все системы, которые у нас есть, здесь (в Украине - УНИАН)", - отметил Байрактар.

Справка УНИАН. Беспилотник Bayraktar Akıncı - это тяжелый ударный дрон, который с 2021 года взят на вооружении ВВС Турции. У БПЛА украинские двигатели, интеллектуальная система наведения и радиолокационная система AESA для оценки метеорологических данных. Дрон может нести крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и выполнять задачи "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Беспилотник Bayraktar Akıncı - главные новости

БПЛА Akinci, который получил украинский двигатель, в декабре 2019 года совершил первый полет.

В апреле 2021 года турецкая оборонная компания Roketsan показала, как дрон уничтожает российский ЗРК "Панцирь-С1", тем самым продемострировав его боевую мощь и эффективность.

Уже 31 марта 2023 года в Турции провели еще одни испытания Bayraktar Akinci, в рамках которых применили сверхзвуковую управляемую ракету IHA-230.

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