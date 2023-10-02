Украинская армия может получить на вооружение новый беспилотник, который может нести крылатые ракеты. Вопрос передачи Вооруженным силам Украины беспилотника Bayraktar Akinci находится на рассмотрении.
"Мы поставляем Bayraktar TB2, у нас есть местная компания Baykar. В ней штат из 50 человек, работающих день и ночь, поддерживая эскадрилью. Наши дроны активно используются на поле боя, и мы хорошо держимся, стараясь технически поддерживать наши системы", - рассказал руководитель компании-производителя Bayrakar Defence Халук Байрактар в интервью изданию "Радио Свобода".
При этом он указал, что передача ВСУ Bayraktar Akinci в процессе рассмотрения.
"Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план – производить все системы, которые у нас есть, здесь (в Украине - УНИАН)", - отметил Байрактар.
Справка УНИАН. Беспилотник Bayraktar Akıncı - это тяжелый ударный дрон, который с 2021 года взят на вооружении ВВС Турции. У БПЛА украинские двигатели, интеллектуальная система наведения и радиолокационная система AESA для оценки метеорологических данных. Дрон может нести крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и выполнять задачи "воздух-земля" и "воздух-воздух".
Беспилотник Bayraktar Akıncı - главные новости
БПЛА Akinci, который получил украинский двигатель, в декабре 2019 года совершил первый полет.
В апреле 2021 года турецкая оборонная компания Roketsan показала, как дрон уничтожает российский ЗРК "Панцирь-С1", тем самым продемострировав его боевую мощь и эффективность.
Уже 31 марта 2023 года в Турции провели еще одни испытания Bayraktar Akinci, в рамках которых применили сверхзвуковую управляемую ракету IHA-230.