"Мираж" может использовать ракеты Storm Shadow, рассказал Храпчинский.

Французские истребители Mirage 2000-5 ("Мираж"), которые Франция обещает передать Украине в ближайшее время, вместе с другими средствами вооружения позволят ВСУ решить ряд стратегических вопросов.

В то же время заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Суспільного" отметил, что делать какие-либо выводы можно будет после получения самолетов и вооружения.

"Надо понять, какое именно вооружение мы получим с этими самолетами, что мы получим, например, возможности по усилению наших внутренних вопросов безопасности, закрытие воздушного пространства над частью Украины. То есть, не имея возможности работать по приграничью или по прифронтовой зоне, так это поможет нам, но не будет играть стратегических решений по ударам, например, по территории РФ", - сказал эксперт.

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Он добавил, что Украине существенно нужно увеличить количество носителей, которые могут использовать ракеты Storm Shadow.

"Мираж", по своей сути, может использовать эти ракеты под крылом. И может увеличить количество носителей, которые могут наносить удары по территории РФ или по временно оккупированной территории, если мы говорим об ударах по сложным сооружениям, где есть бетонные перекрытия", - добавил специалист.

Он напомнил, как после ударов по российским командным пунктам ракетой Storm Shadow враг понес значительные потери, и тогда погибли даже некоторые офицеры из КНДР. Храпчинский акцентировал:

"Поэтому, я бы сказал, что здесь есть вопрос - что именно мы получим под крыло... В дальнейшем, когда получим, когда получим вооружение, которое сможем использовать, тогда сможем говорить о тех возможностях, которые нам предоставлены".

По его словам, Франция придерживается договоренностей по передаче Украине истребителей, в частности по заявленным срокам - конец 2024 года-первый квартал 2025 года.

Как добавил эксперт, комплексное использование большого количества различных средств вооружения позволяет решать ряд стратегических вопросов. Например, "сочетание" американских истребителей F-16 с французскими "Миражами", самолетами дальнего радиолокационного обнаружения вместе с протоколом Link 16 и, сухопутной компонентой и т.д. значительно улучшит ситуацию на линии боевого соприкосновения и дополнительно усилит соответствующее "стратегическое решение".

Истребители Mirage для Украины - когда они прибудут

Напомним, что французские истребители Mirage 2000-5 появятся в Украине уже в ближайшее время - до конца первого квартала этого года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio. По словам Барро, самолеты появятся в Украине до конца первого квартала, как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

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